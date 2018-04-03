МИД Польши направил Украине ноту

Польский МИД возмущен сожжением польского флага перед посольством Польши в Киеве. В связи с произошедшим 2 апреля был вызван заместитель посла Украины в Польше, ему вручили ноту протеста, говорится в заявлении польского МИД. В частности, польское внешнеполитическое ведомство выразило возмущение по поводу демонстративного поведения участников протеста и отсутствия должного ответа со стороны украинских правоохранителей. В МИД Польши назвали это событие очередным инцидентом "с антипольским подтекстом" на территории Украины.

Рішуче засуджую провокаційну акцію перед Посольством Польщі в Києві. Це не що інше, як чергова провокація, підступний напад на нашу дружбу. Люди, які мають щире серце, ніколи не стануть глумитися з символів інших націй. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 апреля 2018 г.

На инцидент отреагировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он назвал акцию провокационной: "Решительно осуждаю провокационную акцию перед посольством Польши в Киеве. Это не что иное, как очередная провокация, коварное нападение на нашу дружбу. Люди с искренним сердцем никогда не станут глумиться над символами других наций".