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Задержали подозреваемых в подрыве Мемориала Орлят

Мемориал Орлят во Львове
18:17 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Василий Омелян сообщил о задержании сотрудниками СБУ подозреваемых в подрыве польского мемориала во Львове.

СБУ задержала двух возможных исполнителей подрыва польского Мемориала Орлят во Львове, также их подозревают в поджоге польского туристического автобуса. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак во время рабочей поездки на Одесчину, говорится на сайте ведомства.

"На днях сотрудники СБ Украины задержали двух исполнителей подрыва польского Мемориала Орлят на Лычаковском кладбище во Львове, которые также подожгли польский туристический автобус. По имеющейся информации, финансирование терактов осуществлялось окружением экс-президента-беглеца под кураторством российских спецслужб", - сообщил глава СБУ.

По его словам, с начала года Служба предотвратила ряд дерзких терактов, которые якобы планировались российскими спецслужбами в центре Киева против мирных граждан и политических деятелей. Глава СБУ уверен, что ключевой акцент кремлевские кураторы также делают на инспирировании межэтнических конфликтов и дестабилизации ситуации в отдельных областях страны. "Недавно мы разоблачили организованную группировку, которая по указанию из РФ осуществила акты вандализма относительно объектов национально-культурного наследства национальных меньшинств в разных регионах Украины", - подчеркнул В. Грицак. Он добавил, что российские спецслужбы не оставляют попыток расшатать ситуацию, в частности в Бессарабии, ранее успешно блокированных СБУ. "Я хочу почувствовать "пульс", с которым работает управление, и способность коллектива отвечать на вызовы, которые существуют в таком сложном регионе", - подчеркнул председатель СБУ.

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Новости Украины, Львов, Мемориал орлят, подрыв, Польша, СБУ, Украина.
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