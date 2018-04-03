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Комитет ВР предложил Кабмину уволить Супрун

Уляна Супрун
19:38 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Работа врио министра здравоохранения признана неудовлетворительной, следствием которой стала "острая социальная напряженность".

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения одобрил проект постановления о признании работы первого заместителя министра здравоохранения, врио министра Ульяны Супрун неудовлетворительной и обращении в Кабинет министров относительно ее увольнения с должности (№5642). Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель комитета, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ольга Богомолец. В проекте постановления, отметила она, причиной необходимости увольнения У. Супрун указана "острая социальная напряженность, которая возникла в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности".

"Я поддержала проект постановления, но хочу заметить, что поводов для увольнения гораздо больше, и надо разобраться, что стало причиной катастрофы в медицине - профессиональная непригодность и.о. министра или сознательная правительственная политика, поскольку работа правительства в части здравоохранения также была признана Комитетом неудовлетворительной", - отметила О. Богомолец. Она также обнародовала свой список претензий к работе руководства Минздрава. Среди них, в частности, данные о смертности украинцев и о количестве медиков, которые выехали за границу за последние 2 года. О. Богомолец выразила убеждение, что "отставка - это самое малое, что нужно сделать в данной ситуации.......Должны быть еще и уголовные дела, расследование и сроки заключения за уничтожение системы здравоохранения Украины и ее человеческого потенциала", - сказала парламентарий. О. Богомолец отметила, что комитет большинством голосов одобрил соответствующий проект постановления.

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Новости Украины, Верховная Рада, Кабмин, Минздрав, Увольнение, Ульяна Супрун.
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