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Геращенко: Украина готова к обмену россиян на украинских заложников

Ирина Геращенко
05:53 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: 4 апреля состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, где участники обсудят обмен пленными.

Украина готова передать в обмен на украинских пленных 23 граждан РФ, отбывающих наказание за тяжкие преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом заявила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко заявила в эфире телеканала «112 Украина».

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«Действительно, сегодня в украинских тюрьмах отбывают наказание за тяжкие преступления против территориальной целостности, суверенитета те россияне, которые были задержаны, собственно, в результате войны за свою ту или иную участие в конфликте под прикрытием так называемых «ополченцев». Но, очевидно, что это кураторы, а не «ополченцы». И собственно, украинская сторона готова передать этих осужденных, но мы так же хотим освободить граждан Украины», - сказала она.

«Если российская сторона утверждает, что «нас там нет», то украинская сторона говорит, что нет, вы здесь есть. И сейчас 23 россиян находятся в украинских тюрьмах. Мы готовы их передать для освобождения украинских заложников», - добавила Геращенко.

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Новости Украины, Война на Донбассе, Заложники, Ирина Геращенко, Обмен заложниками, Россия, ТКГ, Украина.
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