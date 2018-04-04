Геращенко: Украина готова к обмену россиян на украинских заложников

Украина готова передать в обмен на украинских пленных 23 граждан РФ, отбывающих наказание за тяжкие преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом заявила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко заявила в эфире телеканала «112 Украина».

«Действительно, сегодня в украинских тюрьмах отбывают наказание за тяжкие преступления против территориальной целостности, суверенитета те россияне, которые были задержаны, собственно, в результате войны за свою ту или иную участие в конфликте под прикрытием так называемых «ополченцев». Но, очевидно, что это кураторы, а не «ополченцы». И собственно, украинская сторона готова передать этих осужденных, но мы так же хотим освободить граждан Украины», - сказала она.

«Если российская сторона утверждает, что «нас там нет», то украинская сторона говорит, что нет, вы здесь есть. И сейчас 23 россиян находятся в украинских тюрьмах. Мы готовы их передать для освобождения украинских заложников», - добавила Геращенко.