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СМИ узнали подробности жалобы НАБУ против Холодницкого
06:36 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: НАБУ

Новости Украины: Стало известно, на каких основаниях глава НАБУ Артем Сытник подал жалобу на руководителя САП Назара Холодницкого.

В течение месяца детективы НАБУ прослушивали кабинет главного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

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Громадське ознакомилась с текстом жалобы, составленной на основе этих записей главой НАБУ Артемом Сытником. 29 марта он подал этот документ в квалификационно-дисциплинарную комиссию генпрокуратуры.

Жалоба основывается на разговорах Холодницкого, которые касаются уголовных производств в отношении народного депутата от «Народного фронта» Георгия Логвинского, мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего председателя НАЗК Натальи Корчак, владельца агрохолдинга UkrLandFarming Олега Бахматюка и помощника председателя РПЛ Олега Ляшко.

Холодницкого просят уволить на основании следующих обвинений:

- невыполнение и ненадлежащее выполнение служебных обязанностей;
- разглашение тайны следствия;
- совершения действий, порочащих звание прокурора и способных вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры;
- грубое нарушение правил прокурорской этики;
- вмешательство или любое другое влияние прокурора в служебную деятельность другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей.

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Новости Украины, SAP, Артем Сытник, ГПУ, НАБУ, Назар Холодницкий, Прослушка, Украина, Юрий Луценко.
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