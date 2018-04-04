СМИ узнали подробности жалобы НАБУ против Холодницкого
Новости Украины: Стало известно, на каких основаниях глава НАБУ Артем Сытник подал жалобу на руководителя САП Назара Холодницкого.
В течение месяца детективы НАБУ прослушивали кабинет главного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.
Громадське ознакомилась с текстом жалобы, составленной на основе этих записей главой НАБУ Артемом Сытником. 29 марта он подал этот документ в квалификационно-дисциплинарную комиссию генпрокуратуры.
Жалоба основывается на разговорах Холодницкого, которые касаются уголовных производств в отношении народного депутата от «Народного фронта» Георгия Логвинского, мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего председателя НАЗК Натальи Корчак, владельца агрохолдинга UkrLandFarming Олега Бахматюка и помощника председателя РПЛ Олега Ляшко.
Холодницкого просят уволить на основании следующих обвинений:
- невыполнение и ненадлежащее выполнение служебных обязанностей;
- разглашение тайны следствия;
- совершения действий, порочащих звание прокурора и способных вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры;
- грубое нарушение правил прокурорской этики;
- вмешательство или любое другое влияние прокурора в служебную деятельность другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей.