СМИ узнали подробности жалобы НАБУ против Холодницкого

В течение месяца детективы НАБУ прослушивали кабинет главного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

Громадське ознакомилась с текстом жалобы, составленной на основе этих записей главой НАБУ Артемом Сытником. 29 марта он подал этот документ в квалификационно-дисциплинарную комиссию генпрокуратуры.

Жалоба основывается на разговорах Холодницкого, которые касаются уголовных производств в отношении народного депутата от «Народного фронта» Георгия Логвинского, мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего председателя НАЗК Натальи Корчак, владельца агрохолдинга UkrLandFarming Олега Бахматюка и помощника председателя РПЛ Олега Ляшко.

Холодницкого просят уволить на основании следующих обвинений:

- невыполнение и ненадлежащее выполнение служебных обязанностей;

- разглашение тайны следствия;

- совершения действий, порочащих звание прокурора и способных вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры;

- грубое нарушение правил прокурорской этики;

- вмешательство или любое другое влияние прокурора в служебную деятельность другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей.