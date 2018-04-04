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Суд отложил дело Бубенчика, обвиняемого в гибели "беркутовцев"
06:44 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Избрание меры пресечения для майдановца Бубенчика отложили на неопределенный срок

Печерский районный суд Киева отложил на неопределенный срок избрания меры пресечения для активиста Майдана Ивана Бубенчика, которого подозревают в убийстве двух правоохранителей 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает Громадське радио.

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Об отсрочке попросил адвокат Игорь Коржук. По его словам, ему не хватило времени для ознакомления с материалами дела. Прокурор Игорь Земсков просил отклонить ходатайство. По его мнению, трех часов достаточно, чтобы ознакомиться с 5 листами текста.

Судья Вячеслав Пидпалый объявил перерыв без определенного срока для рассмотрения ходатайства.

Адвокат также заявил отвод следственному судье. Это ходатайство рассмотрят завтра утром.

Возле здания суда собрались десятки представителей «Национальных дружин» и активистов. На входе в суд дежурил наряд полиции. На заседании присутствовали нардепы Семен Семенченко и Егор Соболев, а также и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Поддержать Бубенчика пришел руководитель общественной организации «Добровольческий рух ОУН» Николай Коханивский. Он сказал, что долго не сможет быть на заседании, потому что с 22:00 под домашним арестом.

Как сообщалось, правоохранители задержали во Львовской области активиста Євромайдану Ивана Бубенчика и привезли его в Киев.

В фильме "Перелом" - первом из цикла расследований "по Следам революции" - активист заявил, что 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории. Таким образом, по его словам, он надеялся заставить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади.

После выхода фильма Генеральная прокуратура Украины допросила Бубенчика как свидетеля, а также провела обыск в его квартире.

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Новости Украины, Активисты, Андрей Билецкий, Арсен Аваков, Беркут, Иван Бубенчик, Майдан, МВД, Подозрение, Расстрел, Суд, Убийство.
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