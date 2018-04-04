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Холодницкий отреагировал на поданную против него жалобу НАБУ

Назар Холодницкий
06:58 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Глава САП прокомментировал жалобу НАБУ дисциплинарной комиссии прокуратуры.

Председатель САП Назар Холодницкий прокомментировал обвинения, изложенные в жалобе НАБУ к Квалификационно-дисциплинарной комиссии Генеральной прокуратуры.

Такой комментарий он дал "Громадському".

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«Я готов к исследованию всех обвинений, которые будут звучать в мой адрес со стороны директора НАБУ и генпрокурора, на заседании Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Я готов отстаивать свою позицию, но требую, чтобы все было исследовано в комплексе, и чтобы были исследованы все слова, а также все действия, которые последовали потом. Не будем прятаться, не будем болеть. Придем на заседание и предоставим все объяснения, которых потребует комиссия», - сказал Холодницкий.

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30 марта главы ГПУ и НАБУ направили к Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) дисциплинарные жалобы о совершении руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницьким дисциплинарных проступков.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в жалобе просит освободить Холодницкого.

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Ранее Холодницкий подтвердил информацию об обнаружении в своем кабинете устройства, похожего на устройство для скрытого прослушивания. Он также заявил, что записи, которые скрыты велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него.

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Новости Украины, SAP, Артем Сытник, ГПУ, НАБУ, Назар Холодницкий, Прослушка, Украина, Юрий Луценко.
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