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Трагедия MH17: опубликованы выводы о снимках с российских радаров

MH17
07:17 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Радиолокационная станция в российском Усть-Донецке могла не зафиксировать ракету "Бук" из-за свойств ее полета, в частности, из-за ее скорости.

Изображения с радаров, которые Россия передала Международной следственной группе (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17, не зафиксировали запущенной с комплекса "Бук" ракеты. Но это не означает, что ракеты вообще не было.

Об этом говорится в выводах Следственной группы, которые были обнародованы 3 апреля.

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Снимки с радаров изучали два независимых эксперта. Они пришли к выводу, что радиолокационная станция в российском Усть-Донецке могла не зафиксировать ракету "Бук" из-за свойств ее полета, в частности, из-за ее скорости.

"Из-за того, что скорость ракеты намного выше, чем скорость гражданской авиации, настройки гражданской радиолокационной станции такие, что такие скоростные объекты обычно не видны на радарных изображениях. Это предотвращает "хаос" на радарном изображении", - говорится в сообщении.

Следственная группа также обращает внимание на тот факт, что российские радары не зафиксировали ни одного другого самолета вблизи MH17.

Справка. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

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Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук» российского производства. Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским ЗРК «Бук», ввезенным в Украину из РФ. Место пуска ракеты - поселок Первомайское, находящийся под контролем пророссийских террористов.

В круг подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек. Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Страны - участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов. 7 июля 2017 года Украина и Нидерланды подписали соглашение о создании правовых оснований для рассмотрения дела о катастрофе.

 

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Новости Украины, Бук, Война на Донбассе, Донбасс, Крушение, Малазийский самолет, МН17, Отчет, Ракетная установка, РФ.
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