Супрун не намерена уходить с поста

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун считает, что решение комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, поддержавшего проект постановления о ее увольнении с должности, это подтверждение правильности проводимой в стране реформы здравоохранения.

"Это лучшая реклама, что наша реформа идет в правильном направлении", - сказала У.Супрун журналистам перед началом заседания Кабинета министров Украины в среду.

И.о.министра отметила, что продолжит оставаться в должности и высказала уверенность, что ситуация с решением комитета не будет иметь скорого продолжения.

Как сообщалось, 3 апреля комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал зарегистрированный в январе 2017 года проект постановления об увольнении и.о. министра здравоохранения У.Супрун с должности.