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Супрун не намерена уходить с поста

Уляна Супрун
12:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Супрун считает решение комитета Рады по ее отставке подтверждением правильности проводимых реформ.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун считает, что решение комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, поддержавшего проект постановления о ее увольнении с должности, это подтверждение правильности проводимой в стране реформы здравоохранения.

"Это лучшая реклама, что наша реформа идет в правильном направлении", - сказала У.Супрун журналистам перед началом заседания Кабинета министров Украины в среду.

И.о.министра отметила, что продолжит оставаться в должности и высказала уверенность, что ситуация с решением комитета не будет иметь скорого продолжения.

Как сообщалось, 3 апреля комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал зарегистрированный в январе 2017 года проект постановления об увольнении и.о. министра здравоохранения У.Супрун с должности.

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Новости Украины, Кабмин, Медреформа, Минздрав, Ульяна Супрун.
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