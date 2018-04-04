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Еще одна страна поддержала введение миротворцев на Донбасс

Миротворцы ООН
14:44 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Португалия поддерживает введение миротворцев ООН на Донбасс.

Португалия поддерживает предложение официального Киева о введении миротворческой миссии ООН на Донбассе, заявляет министр обороны Украины Степан Полторак.

"Мы обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и мире, а также вопрос введения миротворческой миссии на Донбассе. Мы получили полную поддержку идеи введения миссии на основе стандартов, существующих в ООН", - сказал С.Полторак на совместной с министром национальной обороны Португалии Хосе Альберто Азередо Лопесом пресс-конференции в среду в Киеве.

По словам министра, в ходе встречи также обсуждались необходимость ускорения подписания соглашения о сотрудничестве, вопрос совместных учений военнослужащих обеих стран, обмена опытом в вопросе охраны морского побережья. "Нам есть чему учиться у португальских коллег. Мы будем сотрудничать в вопросе проведения поисково-спасательных операций, для нас также важно сотрудничество в вопросе кибербезопасности", - добавил С.Полторак.

Глава украинского оборонного ведомства также поблагодарил коллегу за помощь в лечении украинских военных, получивших ранения в ходе выполнения задач в зоне АТО.

В свою очередь, министр обороны Португалии заверил в полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы с Украиной сотрудничаем, как с равным партнером... Мы заинтересованы в том, чтобы наши совместные проекты были полезны не только в военной сфере Украины, но и для гражданского населения. В дальнейшем будем сотрудничать по конкретным проектам по логистике, кибербезопасности, вопросам морской сферы", - подчеркнул он.

Х.Лопес также заявил о готовности делиться опытом в тех вопросах обороны, в которых Португалия достигла успеха.

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Новости Украины, Донбасс, Миротворцы ООН, ООН, Португалия.
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