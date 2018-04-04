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В МИД Украины назвали число оставшихся в РФ дипломатов

МИД Украины
15:35 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Министерстве иностранных дел Украины сообщают, что в России остаются 37 украинских дипломатов.

В России на дипломатической службе остаются 37 украинских дипломатов, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Остались 37 наших дипломатов. Сейчас мы подаем на согласование недостающее число", - сказала она на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам в среду.

По словам Е.Зеркаль, возможно, речь будет идти о 13 дипломатах, на замену выдворенным.

Замминистра добавила, что МИД работает над обеспечением защиты прав украинских политзаключенных в России, несмотря на высылку дипломатов.

Как сообщалось, 26 марта президент Украины Петр Порошенко заявил о выдворении 13 российских дипломатов "в ответ на циничную химическую атаку в Солсбери". 28 марта российские дипломаты покинули территорию Украины.

30 марта Россия объявила о введении зеркальных ответных мер в отношении 23 стран, выславших российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". "30 марта в МИД России были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии. Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. "дела Скрипалей" российская сторона объявляет persona non grata соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

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Новости Украины, Высылка дипломатов, Дипломаты, Елена Зеркаль, МИД Украины, Россия, РФ, Украинские дипломаты в РФ.
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