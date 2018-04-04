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В МИД РФ назвали "русофобией" требование Франции касательно Донбасса

Мария Захарова
17:57 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: В МИД России назвали требование Франции к Москве обеспечить прекращение огня на Донбассе "русофобией".

В Министерстве иностранных дел России назвали требование Франции к Москве обеспечить устойчивое прекращение огня на Донбассе "русофобией".

Как передает собственный корреспондент в РФ, об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В последнее время рядом откровенно недружественных высказываний в отношении России, к сожалению, отметился министр иностранных дел Франции, они вызывают недоумение, но возможно выглядят вполне логичными на фоне захлестнувшей Запад волны русофобии. Остается, как говорят французы, легкая грусть. В ходе недавнего визита в Киев 23 марта французский министр призывал давить на Россию, требовал выполнения ею своих обязательств по Минским соглашениям, якобы именно Россия должна обеспечить устойчивое выполнение прекращения огня на земле Донбасса", - сказала Захарова.

Она заявила, что глава МИД Франции должен перечитать Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

"Обязанности России по этому документу ничем не отличаются от тех, которые несут Франция и Германия. Так что если кому-то хочется возложить на нас ответственность за прекращение огня, тем более сделать это публично, то было бы логично требовать того же и от себя", - сказала Захарова.

"А вот в совместном заявлении трех президентов (этот документ 12 февраля 2015 года подписали главы Украины, Франции, Германии и РФ – ред), которое было принято одновременно с Комплексом мер, Франция и Германия обязались оказать техническую поддержку восстановления банковской системы в зоне конфликта, в частности путем создания международного механизма для содействия социальным выплатам", - сказала Захарова.

По ее словам, возникает вопрос, собираются ли партнеры по "нормандскому формату" выполнять взятое на себе обязательство.

"Складывается впечатление, что претензии Парижа на роль честного брокера в украинском урегулировании – не более чем поза", - заявила Захарова.

"Не хотят они видеть отказ Киева от выполнения Минских соглашений, предпочитая перекладывать ответственность на других, требовать чего-то от России, которая вообще не является стороной конфликта", - заявила Захарова.

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Новости Украины, Донбасс, Мария Захарова, МИД РФ, МИД Франции, Русофобия, Украина.
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1 Комментарий
  • одессит 04.04.2018 18:12

    "Обязанности России по этому документу ничем не отличаются от тех, которые несут Франция и Германия. Так что если кому-то хочется возложить на нас ответственность за прекращение огня, тем более сделать это публично, то было бы логично требовать того же и от себя", - сказала Захарова.
    Наглости и цинизму власть держащих РФ нет предела... Ясно, что эта дура Захарова прочитала не свое мнение, а темник из кремля. Кто не понял еще РФ - такие заявления позволят понять.

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