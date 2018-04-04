Украина готова передать 23 россиян в обмен на политзаключенных

Представители Украины в Трехсторонней контактной группы в Минске сообщили о готовности передать России 23 россиян в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ, заявляет первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Во время заседания гуманитарного группы в Минске и на ТКГ украинская сторона выразила позицию о готовности передать РФ 23 россиян, находящихся в украинских тюрьмах за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины, за преступления, связанные с войной, в обмен на украинский политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ. Скажу так: мы ожидаем реакции и ответа российской стороны на эти инициативы", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

И.Геращенко отметила, что в вопросе освобождения пленников, которые находятся как в тюрьмах РФ, так и на оккупированных территориях, Киев готов "к самому широкому здоровому компромиссу, за исключением таких неприемлемых позиций, как освобождение "беркутовцев" и т.д".

Она также сообщила, что ключевыми вопросами на заседании ТКГ и гуманитарной группы также были вопросы безопасности и ежедневное нарушение другой стороной "пасхального перемирия".