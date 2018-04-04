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Климкин призывает Верховную Раду принять закон о дипслужбе

Павел Климкин
23:25 Ср, 4 Апрель 2018 Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает Верховную Раду одобрить законопроект "О дипломатической службе" в четверг, 5 апреля.

Современная дипломатия требует современных подходов и механизмов. 

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

"Завтра Верховная Рада рассмотрит наш законопроект "О дипломатической службе". Призываю народных депутатов поддержать наш часто общий дипломатический фронт. Новому закону быть", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, 20 ноября 2017 года президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады как безотлагательный проект закона "О дипломатической службе".

Законопроект разработан с целью реформирования дипломатической службы, приведения ее к современным европейским и мировым стандартам, повышения престижности дипслужбы и привлечения нового кадрового потенциала, а также для унификации с положениями закона "О государственной службе".

7 декабря парламент принял законопроект в первом чтении.

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Новости Украины, Верховная Рада, Закон "О дипломатической службе", Павел Климкин, Реформа.
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