Климкин призывает Верховную Раду принять закон о дипслужбе
Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает Верховную Раду одобрить законопроект "О дипломатической службе" в четверг, 5 апреля.
Современная дипломатия требует современных подходов и механизмов.
Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.
"Завтра Верховная Рада рассмотрит наш законопроект "О дипломатической службе". Призываю народных депутатов поддержать наш часто общий дипломатический фронт. Новому закону быть", - подчеркнул министр.
Как сообщалось, 20 ноября 2017 года президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады как безотлагательный проект закона "О дипломатической службе".
Законопроект разработан с целью реформирования дипломатической службы, приведения ее к современным европейским и мировым стандартам, повышения престижности дипслужбы и привлечения нового кадрового потенциала, а также для унификации с положениями закона "О государственной службе".
7 декабря парламент принял законопроект в первом чтении.