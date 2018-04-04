Климкин призывает Верховную Раду принять закон о дипслужбе

Современная дипломатия требует современных подходов и механизмов.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

"Завтра Верховная Рада рассмотрит наш законопроект "О дипломатической службе". Призываю народных депутатов поддержать наш часто общий дипломатический фронт. Новому закону быть", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, 20 ноября 2017 года президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады как безотлагательный проект закона "О дипломатической службе".

Законопроект разработан с целью реформирования дипломатической службы, приведения ее к современным европейским и мировым стандартам, повышения престижности дипслужбы и привлечения нового кадрового потенциала, а также для унификации с положениями закона "О государственной службе".

7 декабря парламент принял законопроект в первом чтении.