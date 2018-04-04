Названа дата следующей встречи ТКГ

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в Минске запланировано на 18 апреля.

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 18 апреля", - сообщила пресс-секретарь Кучмы.

Как сообщалось, по итогам сегодняшнего заседания в Минске Олифер заявила, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы призвала Российскую Федерацию прекратить поставки вооружения и наемников для реализации договоренности о возобновлении обязательств по соблюдению режима прекращения огня, известного как Пасхальное перемирие. Также украинская сторона готова 10 апреля развести силы в Станице Луганской при условии соблюдения боевиками перемирия.

В свою очередь, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что Украина ожидает ответа от РФ на инициативу обмена 23 россиян на украинских пленников из российских тюрем. В этой связи украинская сторона заявляет о готовности к самому широкому здоровому компромиссу в вопросе освобождения украинских заложников на Донбассе и политзаключенных в РФ.