Украина получит снайперское вооружение из США

Администрация Президента США Дональда Трампа приняла решение предоставить Украине очередной пакет снайперского вооружения. Об этом в четверг на брифинге в Киеве сообщил сенатор США Роберт Портман. По словам сенатора, 4 апреля он посетил Донбасс, где увидел, что украинские военные все еще погибают от снайперского оружия врага.

"Одной из изменений в американском законодательстве и одним из решений администрации только за последний месяц является предоставление снайперского пакета украинской армии, чтобы они имели возможность реагировать на снайперский огонь, который убивает столько украинских защитников", - сказал Р. Портман. В прошлом месяце Президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета , который предусматривает 620 млн долл. помощи Украине. В рамках соглашения Украина может получить 200 млн долларов на военную помощь.