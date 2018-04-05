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Порошенко рассказал о предстоящей встрече с Меркель

Петр Порошенко и Ангела Меркель
14:56 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Президент анонсировал темы для переговоров с федеральным канцлером, среди которых миротворцы и реформы.

Президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Германию 9-10 апреля будет говорить с канцлером Ангелой Меркель о миротворцах, поддержке реформ и совместных украинско-немецкие проектах. Об этом он заявил в Виннице на пресс-конференции для региональных СМИ.

"В понедельник (9 апреля) я отправляюсь в Германию. Это будет одна из первых иностранных встреч новоизбранного немецкого правительства, встреч с госпожой канцлером... О чем мы будем говорить? О мире, о миротворцах, о поддержке реформ, конкретных проектах, которые мы совместно с Германией разворачиваем в Украине. ... Повестка дня у нас очень большая, дождитесь вторника, сможете увидеть", - сказал П. Порошенко. Он добавил, что чрезвычайно благодарен Ангеле Меркель за то, что Украина стоит очень высоко в приоритетах Германии.

"Как пример можно сказать, что в коалиционном договоре немецкого правительства вопрос Украины, вопрос миротворцев является ключевым. Там буквально пять-шесть стран упомянуто. Это очень символично - такая приоритетность Украины в Германии как лидера Европейского Союза", - акцентировал П. Порошенко.

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