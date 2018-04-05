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Госизмена Януковича: суд допросит Добкина

Михаил Добкин
15:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Суд разрешил допросить Добкина по делу о госизмене Януковича.

Оболонский районный суд г.Киева разрешил допросить народного депутата от "Оппозиционного блока", экс-главу Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

На заседании в четверг суд удовлетворил ходатайства адвокатов В.Януковича, который предоставили суду письменное заявление свидетеля о готовности прибыть в суд после 11 апреля.

Суд предложил стороне защиты определиться вместе с М.Добкиным и обеспечить явку свидетеля на заседание 12, 18 или 19 апреля.

При этом суд не смог заслушать в четверг бывшего депутата Вышгородского райсовета от Партии регионов Анатолий Кобылинский – директора охранной фирмы "Гроссер", которая осуществляла охрану резиденции "Межигорье" во время президентства В.Януковича. Свидетель направил электронную телеграмму в суд, что не может прибыть по уважительным причинам. Адвокат Игорь Федоренко указал, что А.Кобылинский не может прибыть в суд по семейным обстоятельствам.

Сторона обвинения в ответ на это предложила осуществить привод этого свидетеля в суд.

Кроме того, прокуроры выступили против удовлетворения судом дополнительных свидетелей со стороны защиты. По мнению обвинения, увеличение количества свидетелей, которые могут сообщить одни и те же сведения и обстоятельства, будет только затягивать процесс.

Также прокуроры указали на то, что адвокаты В.Януковича не могут обеспечить явку своих свидетелей в суд.

С 14 февраля в Оболонском райсуде по делу о госизмене экс-президента были допрошены только 4 из 20 удовлетворенных судом свидетелей защиты.

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Новости Украины, Виктор Янукович, Госизмена Януковича, Михаил Добкин, Суд.
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