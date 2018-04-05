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Рада намерена сократить количество комитетов и министерств

Верховная Рада
16:05 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Верховная Рада намерена оптимизировать количество своих комитетов и ограничить количество министерств.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает оптимизацию работы парламентских комитетов и соотношение предметов их ведания со сферами деятельности министерств.

Соответствующий проект закона (№6256) о внесении соответствующих изменений в законы "О комитетах Верховной Рады Украины" и "О центральных органах исполнительной власти" в первом чтении поддержали 229 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Законопроект предусматривает, что Верховная Рада на первой сессии нового созыва создает не более 20 комитетов. Названия и предметы ведения комитетов, как правило, должны соотноситься со сферами деятельности министерств.

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Кроме того, документ предлагает предусмотреть в законе о центральных органах исполнительной власти, что Кабинет министров по представлению премьер-министра может создавать не более 20 министерств.

В настоящее время законодательство не предусматривает ограничения в количестве комитетов в парламенте или министерств, которые могут быть созданы.

В Верховной Раде 8-го созыва существует 27 комитетов и контрольная комиссия парламента по вопросам приватизации.

Данный законопроект, а также принятый за основу ранее в этот день законопроект (№7550) относительно распределения должностей в комитетах между фракциями, разработали в рамках имплементации рекомендаций миссии Европейского парламента по реформированию Верховной Рады.

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Новости Украины, Верховная Рада, Депутаты, Кабмин, Комитеты ВР, Министерства.
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