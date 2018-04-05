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Полторак назвал число военных РФ у границы Украины

Военные РФ
17:20 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Степан Полторак рассказал о численности российских войск, сосредоточенных на границе с Украиной.

Россия на границе с Украиной сосредоточила войско численностью более 77 тыс. человек, сообщил министр обороны Степан Полторак.

"На нашей границе она сосредоточила 19 батальонных тактических групп первого и второго эшелонов численностью более 77 тыс. лиц. В состав группировки входит почти тысяча танков, 2,3 тыс. боевых машин, свыше 1,1 тыс. артиллерийских систем и около 400 систем залпового огня", – сказал Полторак в интервью "Урядовому курьеру".

Он отметил, что на Донбассе численность двух "армейских корпусов" поддерживаемых Россией боевиков составляет почти 40 тыс. людей.

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По мнению Полторака, эти "корпуса" являются "неотъемлемой частью Южного военного округа Вооруженных сил России". "У них одна модель подготовки, обеспечение, логистика, система боевого применения.

И если есть желание (а это мы неоднократно видели), они могут прекратить огонь", – считает Полтарак. Он отметил, что в 2017 году боевики обстреляли позиции украинской армии более 15 тыс. раз.

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Новости Украины, АТО, Военные РФ, ВСУ, Донбасс, Степан Полторак.
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