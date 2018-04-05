Полторак назвал число военных РФ у границы Украины

Россия на границе с Украиной сосредоточила войско численностью более 77 тыс. человек, сообщил министр обороны Степан Полторак.

"На нашей границе она сосредоточила 19 батальонных тактических групп первого и второго эшелонов численностью более 77 тыс. лиц. В состав группировки входит почти тысяча танков, 2,3 тыс. боевых машин, свыше 1,1 тыс. артиллерийских систем и около 400 систем залпового огня", – сказал Полторак в интервью "Урядовому курьеру".

Он отметил, что на Донбассе численность двух "армейских корпусов" поддерживаемых Россией боевиков составляет почти 40 тыс. людей.

По мнению Полторака, эти "корпуса" являются "неотъемлемой частью Южного военного округа Вооруженных сил России". "У них одна модель подготовки, обеспечение, логистика, система боевого применения.

И если есть желание (а это мы неоднократно видели), они могут прекратить огонь", – считает Полтарак. Он отметил, что в 2017 году боевики обстреляли позиции украинской армии более 15 тыс. раз.