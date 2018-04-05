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ГПУ объявила Бубенчику новое подозрение

Иван Бубенчик
19:02 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Громадське

Новости Украины: Генеральная прокуратура Украины объявила о новом подозрении участнику Евромайдана Ивану Бубенчику.

ГПУ сообщила Ивану Бубенчику об изменении ранее сообщенного подозрения - теперь вместо убийства двух человек его подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием.

Такая информация обнародована на сайте ведомства.

"5 апреля 2018 года заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская в присутствии адвокатов сообщила Ивану Бубенчику об изменении ранее сообщенного подозрения. Сейчас указанное лицо подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 348 и ч.1 ст. 263 УК Украины", - говорится в сообщении.

Ранее Печерский районный суд Киева удовлетворил заявление ГПУ об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения Бубенчику в связи с изменением подозрения.

В Генпрокуратуре отметили, что предыдущие квалификации преступления Бубенчика по ст. 348 УКУ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.2 ст. 115 УКУ(умышленное убийство двух или более лиц) нельзя считать обоснованными для избрания меры пресечения.

"В связи с тем, что подозрение изменено, сегодня мы пригласили защиту Бубенчика для выполнения процессуальных действий. В зависимости от того, насколько будет в том необходимость, будет ставиться вопрос в дальнейшем об избрании меры пресечения», - цитирует Стрижевскую пресс-служба ГПУ.

Чиновник заверила, что по этому делу состоится "справедливый суд согласно процедурам, определенным Уголовным процессуальным кодексом Украины, с соблюдением всех конституционных прав участников процесса".

Как сообщал Укринформ, 3 апреля правоохранители задержали на Львовщине активиста Майдана Ивана Бубенчика и доставили его в Киев. Прокуратура вручила Бубенчику подозрение в убийстве двух правоохранителей на Майдане во время Революции достоинства.

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Новости Украины, ГПУ, Евромайдан, Иван Бубенчик, Суд.
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