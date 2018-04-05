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Рюкзаки Авакова: НАБУ и САП завершили расследование

Сергей Чеботарь (слева) и Владимир Литвин (справа)
21:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: nv.ua

Новости Украины: Досудебное расследование в "деле о рюкзаках" завершено, подозреваемым и защите открыты материалы производства.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили досудебное расследование в так называемом "деле о рюкзаках".

"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили подозреваемым в растрате средств при закупке рюкзаков для нужд Министерства внутренних дел Украины и их защитникам о завершении досудебного расследования. 4 апреля 2018 года им открыты материалы уголовного производства для ознакомления", - сообщила пресс-служба НАБУ.

После ознакомления с материалами дела будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

НАБУ обнародовала инфографику "дела рюкзаков"
НАБУ обнародовала инфографику "дела рюкзаков"Читать полностью

Согласно сообщению Бюро, в совершении преступления, в результате которого госбюджету нанесен ущерб в сумме 14,5 млн грн, подозревают: бывшего заместителя министра внутренних дел – руководителя аппарата (по ч. 5 ст. 191 УК Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); представителя фирмы-победителя, который, по версии детективов НАБУ, с использованием поддельных документов обеспечил участие в переговорной процедуре закупки и победу фиктивной фирмы, а также организовал пошив рюкзаков низкого качества для поставки их МВД (по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 4 ст. 358 (подделка документов) УК); а также частное лицо, которое, по мнению следствия, подбило замглавы МВД - руководителя аппарата организовать проведение переговорной процедуры таким образом, чтобы победителем была определена фирма его товарища (ч. 4 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК).

По данным следствия, в 2015 году подозреваемые организовали закупку рюкзаков для МВД без необходимости по цене, существенно выше среднерыночной. Товар не был поставлен вовремя и не отвечал требованиям, установленным МВД, что подтверждено выводами судебной товароведческой экспертизы. Детективы НАБУ установили, что фирма-победитель, которая должна была поставить по условиям закупки 5 тыс. рюкзаков весной 2015 года, а в 2014 году никакой хозяйственной деятельности не осуществляла, не было ни оборудования, ни работников. В дальнейшем средства, поступавшие на ее счета от МВД, были конвертированы в наличные через ряд фиктивных предприятий.

В октябре 2017 года троих вышеназванных лиц задержали, им сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств.

В НАБУ указали, что в отношении еще четверых лиц, уличенных в организации коррупционной схемы, уже есть окончательные решения суда по результатам рассмотрения дел по сути - эпизоды с их участием были выделены в отдельные уголовные производства, расследование в которых завершено.

В частности, следствие установило, что директор фирмы-победителя торгов, гражданин К., за денежное вознаграждение согласился стать формальным ее руководителем и передал все документы по этой компании организаторам так называемого "конвертационного центра" для прикрытия незаконной деятельности. В дальнейшем от имени директора фирмы-победителя сотрудник "конвертцентра" подделал документы, которые были использованы для участия в тендере по закупке рюкзаков.

Гражданину К. и еще двум лицам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК (фиктивное предпринимательство). В декабре 2016 года директор фирмы-победителя торгов и другие лица были признаны виновными в совершении уголовного правонарушения по этой статье и освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Тем временем сотрудник "конвертцентра" гражданин И., совершивший подделку документов, был уведомлен о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК (подделка документов).

"Учитывая искреннее раскаяние и активное содействие в раскрытии преступления, между прокурором САП и гражданином И. было заключено соглашение о признании виновности. В декабре 2017 года приговором Московского районного суда Харькова гражданин И. признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы и на основании ст. 75 УК Украины он освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год", - говорится в сообщении НАБУ.

Как сообщалось, НАБУ расследует уголовное производство о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для нужд МВД Украины в конце 2014 - начале 2015 годов. Детективы выясняют обстоятельства, связанные с подделкой складских документов по поставленным рюкзакам.

В МВД считают обыски НАБУ "по делу о рюкзаках" политическими
В МВД считают обыски НАБУ "по делу о рюкзаках" политическими Читать полностью

Двум лицам, задержанным 31 октября 2017 года в рамках расследования дела, сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). Речь идет о экс-замглавы МВД Сергее Чеботаре и сыне главы МВД Украины Александре Авакове.

Позднее детективы НАБУ уведомили о подозрении в совершении преступления третьего задержанного - руководителя IT-компании Turboseo Владимира Литвина, руководившего также фирмой, которая по результатам тендера должна была пошить партию рюкзаков для МВД.

Соломенский райсуд Киева 1 ноября 2017 года избрал А.Авакову и еще двум фигурантам "дела рюкзаков" меру пресечения в виде личного обязательства.

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Новости Украины, SAP, Владимир Литвин, Дело рюкзаков, МВД, НАБУ, Сергей Чеботарь.
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