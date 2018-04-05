Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Суд отпустил капитана российского судна "Норд" Суд отпустил капитана российского судна "Норд"
Новости: Полторак рассказал сенатору США о реформе армии Полторак рассказал сенатору США о реформе армии
Новости: Названы претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ Названы претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ
Новости: Благовещение 2018 в Украине: все, что нужно знать об этом празднике Благовещение 2018 в Украине: все, что нужно знать об этом празднике
X

СБУ: Савченко отказалась от прохождения полиграфа

Надежда Савченко
23:00 Чт, 5 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Надежда авченко сознательно отказалась проходить проверку на полиграфе.

Находящаяся под арестом внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко сознательно отказалась от проведения психологической экспертизы с использованием полиграфа, заявляют в Службе безопасности Украины.

"Служба констатирует, что подозреваемая Савченко сознательно отказалась от проведения психологической экспертизы с использованием полиграфа. Утверждение и требование стороны защиты о предоставлении им всех имеющихся у следствия материалов для подготовки к проведению экспертизы не предусмотрено ни одной статьей Уголовного процессуального кодекса Украины. Это является исключительно попыткой введения в заблуждение украинского общества и представителей СМИ в якобы заинтересованности Савченко в установлении истины в этом деле", - сообщает пресс-центр СБУ в четверг.

Савченко не проходила допрос на полиграфе

В спецслужбе отмечают, что еще до извещения о подозрении Н.Савченко неоднократно публично заявляла, что будет давать показания следствию обо всех обстоятельствах уголовного производства исключительно с использованием полиграфа. Она была заблаговременно извещена о месте и времени проведения экспертизы с использованием полиграфа и получила имеющиеся у следствия доказательства, которыми обосновывается ее подозрение.

"Вместо этого подозреваемая в присутствии экспертов отказалась участвовать в исследовании, выдвинув новые требования - предоставить ей сначала для ознакомления все имеющиеся у следствия материалы проведенных негласных следственных (сыскных) действий", - рассказали в ведомстве.

В СБУ подчеркивают, что проведение психологической экспертизы с использованием полиграфа предусматривает конкретные ответы исследуемого в форме "да"/"нет" на поставленные экспертом вопросы, сформированные исключительно в пределах и по существу объявленного подозрения, которое есть в распоряжении защиты, самой подозреваемой и представителей СМИ.

Как сообщалось, 22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Савченко проверят на "детекторе лжи"
Савченко проверят на "детекторе лжи"Читать полностью

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины Н.Савченко до 20 мая 2018 года.

5 апреля сестра Н.Савченко Вера Савченко сообщила, что депутат в четверг не проходила психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз, поскольку не согласованы процессуальные вопросы, в частности следователь не предоставил стороне защиты материалы дела. По ее словам ситуация прояснится через несколько дней.

Позже адвокат Н.Савченко Дмитрий Бугай сообщил, что психофизиологическая экспертиза проводится в два этапа: разговор с психологом и допрос на полиграфе. По его словам, разговор с психологом в четверг состоялся и длился около 40 минут.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Детектор лжи, Надежда Савченко, Полиграф, СБУ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Порошенко рассказал о предстоящей встрече с Меркель Порошенко: АТО на Донбассе закончится в мае Порошенко хочет провести широкополосный интернет в села

Последние новости

Стартовали продажи бюджетного смартфона Panasonic Eluga Ray 550 Цуренко снялась с турнира в Монтеррее Дизайнер Марк Джейкобс сделал предложение любимому (Видео)
Сегодня читают
01 Рюкзаки Авакова: НАБУ и САП завершили расследование
02 Жуткая травма Милевского в матче чемпионата Беларуси (Видео)
03 Ежедневное употребление таких напитков приближает инфаркт
04 Япония вернула Украине первый научный фильм, считавшийся утраченным
05 В космосе обнаружили гигантский ураган старше, чем Солнце
Новости сегодня
00:22 Когда в душе весна: стильные бабушки, которым позавидует любая 20-летняя (Фото)
00:00 Эликсир молодости: продукты, обладающие омолаживающим эффектом
23:44 Суд арестовал на 60 дней задержанного "депутата горсовета" Евпатории
23:33 Парень сделал предложение своей девушке прямо во время выполнения йоги (Фото)
23:26 Обратная сторона медали: девушка показала ужасные последствия похудения (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине переименовали десантные войска В Украине переименовали десантные войска
Новости: Новая украинская школа: что изменится для детей с 1 сентября Новая украинская школа: что изменится для детей с 1 сентября
Новости: Юлия Скрипаль отказалась от помощи России Юлия Скрипаль отказалась от помощи России
Новости: Артефакты, доказывающие существование развитых древних цивилизаций Артефакты, доказывающие существование развитых древних цивилизаций
Добавить комментарий
0