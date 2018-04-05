Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Новая украинская школа: что изменится для детей с 1 сентября Новая украинская школа: что изменится для детей с 1 сентября
Новости: Полторак рассказал сенатору США о реформе армии Полторак рассказал сенатору США о реформе армии
Новости: Футбол. Женская сборная Украины переиграла хорваток в отборе на ЧМ Футбол. Женская сборная Украины переиграла хорваток в отборе на ЧМ
Новости: Благовещение 2018 в Украине: все, что нужно знать об этом празднике Благовещение 2018 в Украине: все, что нужно знать об этом празднике
X

Суд в оккупированном Крыму не удовлетворил жалобу на продление ареста Балуху

Владимир Балух
22:11 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного РФ Крыма отказал защите в изменении меры пресечения для украинского активиста Владимира Балуха.

Защита настаивала на избрании более мягкой меры пресечения, поскольку пребывание в СИЗО есть более жесткой мерой, чем избранное Балуху наказание - колония-поселение. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на "Крим.Реалии".

Сам активист отказался выступать в дебатах из-за плохого самочувствия.

"Я 18 дней держу голодовку. Сил нету!", - сказал Балух.

По утверждениям издания, активист едва стоял на ногах и все время опирался о решетку.

Ранее адвокат Балуха сообщил, что тот не намерен останавливать протест. 4 апреля в "Верховном суде" оккупированного Крыма рассматривали жалобу защиты Балуха о продлении ему меры пресечения.

16 января 2018 Владимира Балуха Раздольненский районный "суд" приговорил к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафа в размере 10 тыс. рублей.

4 марта "Верховный суд" Крыма изменил в части наказания приговор и уменьшил срок лишения свободы на 2 месяца - до 3 лет и 5 месяцев.

9 марта Балух объявил бессрочную голодовку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Аннексия Крыма, Владимир Балух, Крым, Политзаключенный.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Порошенко рассказал о предстоящей встрече с Меркель Порошенко хочет провести широкополосный интернет в села Савченко не проходила допрос на полиграфе

Последние новости

Рюкзаки Авакова: НАБУ и САП завершили расследование Бондаренко вышла в 1/4 финала парного турнира в Чарльстоне Япония вернула Украине первый научный фильм, считавшийся утраченным
Сегодня читают
01 Врачи подсказали, как вывести лишнюю соль из организма
02 Украина получит снайперское вооружение из США
03 Обнаружен редчайший портрет женщины-фараона
04 Ельченко: Агрессия России в Украине превращается в глобальную гибридную войну
05 На 30-м году жизни умер известный украинский баскетболист
Новости сегодня
22:43 Ума Турман показала фигуру в купальнике
22:37 Медики прооперировали мужа Елизаветы II
22:36 Китай пожаловался в ВТО на американские пошлины
22:30 Эпатажный экс-форвард "Ман Сити" близок к переходу в "Рому"
22:25 Лили-Роуз Депп без белья снялась в пикантной фотосессии
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине переименовали десантные войска В Украине переименовали десантные войска
Новости: Порошенко: АТО на Донбассе закончится в мае Порошенко: АТО на Донбассе закончится в мае
Новости: Из-за госдолга золотовалютные резервы Украины сократились Золотовалютные резервы НБУ в марте снизились на 1,2%
Новости: В космосе обнаружили гигантский ураган старше, чем Солнце В космосе обнаружили гигантский ураган старше, чем Солнце
Добавить комментарий
0