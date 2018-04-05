Полторак рассказал сенатору США о реформе армии

Министр обороны Украины Степан Полторак на встрече с делегацией Сената США во главе с сенатором Робертом Портманом рассказал о достижениях реформы в сфере обороны, а также о принятом в первом чтении законопроекте о национальной безопасности.

"Почти два года мы активно работаем над реформой. В ходе реформирования мы ставим себе очень серьезную цель - достижение стандартов НАТО и приобретение боевых возможностей. Самым ярким примером нашей плодотворной работы является принятие сегодня Верховной Радой Украины в первом чтении закона Украины "О национальной безопасности Украины", - цитирует С.Полторака сайт Минобороны.

По его словам, этот законопроект открывает путь к более эффективному взаимодействию с НАТО.

Глава Минобороны также указал на необходимость создания сильной армии.

В свою очередь, сенатор после общения с украинскими военнослужащими отметил их высокий профессионализм.

Кроме того, стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между Украиной и США и перспективы его углубления и расширения, а также события на востоке Украины.