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Полторак рассказал сенатору США о реформе армии

Степан Полторак
22:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Минобороны Украины

Новости Украины: Степан Полторак и американский сенатор обсудили перспективу углубления сотрудничества между Украиной и США.

Министр обороны Украины Степан Полторак на встрече с делегацией Сената США во главе с сенатором Робертом Портманом рассказал о достижениях реформы в сфере обороны, а также о принятом в первом чтении законопроекте о национальной безопасности.

"Почти два года мы активно работаем над реформой. В ходе реформирования мы ставим себе очень серьезную цель - достижение стандартов НАТО и приобретение боевых возможностей. Самым ярким примером нашей плодотворной работы является принятие сегодня Верховной Радой Украины в первом чтении закона Украины "О национальной безопасности Украины", - цитирует С.Полторака сайт Минобороны.

По его словам, этот законопроект открывает путь к более эффективному взаимодействию с НАТО.

Глава Минобороны также указал на необходимость создания сильной армии.

В свою очередь, сенатор после общения с украинскими военнослужащими отметил их высокий профессионализм.

Кроме того, стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между Украиной и США и перспективы его углубления и расширения, а также события на востоке Украины.

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Новости Украины, Армия, ВСУ, Минобороны, Степан Полторак, США.
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