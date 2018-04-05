Суд арестовал на 60 дней задержанного "депутата горсовета" Евпатории

Херсонский городской суд Херсонской области на заседании в четверг удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым об избрании меры пресечения участнику установления оккупационной власти в Крыму, депутату самопровозглашенного "Евпаторийского городского совета" и арестовал его на два месяца.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания 60 суток содержания под стражей", - сообщила в четверг пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

Экс-депутат горсовета Евпатории в марте 2014 года участвовал в противоправной деятельности т.н."самообороны Крыма", во время аннексии полуострова принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины. В сентябре 2014 года он был избран депутатом от партии "Единая Россия" в состав т.н."Евпаторийского городского совета", созданного оккупационными властями.

Сотрудники СБУ задокументировали факт прибытия злоумышленника на материковую часть Украины, где проживают его родственники. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

По данным СМИ, речь идет о бизнесмене Сергее Осьминине, владельце транспортной компании "Машсервис", избранном в Евпаторийский горсовет 2010 году от Партии регионов, а в незаконных выборах, проведенных оккупационной властью в 2014 году – от партии "Единая Россия". У агентства "Интерфакс-Украина" нет подтверждения этой информации.

В четверг постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин сообщил, что группа неизвестных лиц пыталась отбить задержанного у сотрудников СБУ в Херсоне: "Сегодня в Херсоне группой лиц была осуществлена попытка отбить у сотрудников Главного управления СБУ в АРК недавно задержанного на КПВВ мужчину, очевидно, активно вовлеченного в установление оккупационной власти в Крыму, "депутата" оккупационного органа власти в Евпатории, в отношении которого избирали меру пресечения в херсонском суде".