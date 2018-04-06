Гройсман заступился за Супрун

Премьер-министр Владимир Гройсман поддерживает исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун за внедрение ею реформы в сфере медицины.

Об этом он заявил в пятницу во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

“Она могла себе позволить жить в любой стране мира, у нее достаточно ресурсов. Но она приехала для того, чтобы помогать раненым на Майдане, жить в Украине", - сказал Гройсман, отвечая на вопрос парламентариев о том, когда Минздрав возглавит гражданин Украины.

Комментируя кампанию по заключению деклараций пациентов с врачами, он напомнил, что она стартовала только 1 апреля, и не стоит паниковать. Если человек в ближайшее время не выберет себе врача, то проблем не будет, он будет получать медуслуги там, где и получал раньше, и ему не будут отказывать. "А если мы говорим, о том "сырая" ли эта реформа, то вы посмотрите, до какой ручки была доведена медицина, как люди живут, в каких условиях лечатся. Есть два варианта - или оставить все как есть, или же попробовать объединиться и что-то сделать с этим. Ну сколько можно критиковать с трибуны и говорить как людям плохо живется, давайте, наконец, сделаем так, чтобы им стало лучше", - призвал Гройсман.

Как сообщаось, на заседании правительства в среду Гройсман выразил благодарность Супрун за ее работу. Он отметил, что Минздрав нынче многие критикуют, но при этом немногие из этих "специалистов" могут сказать, как нужно сделать, чтобы было лучше.