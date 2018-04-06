Украина хочет иметь консулов в российском Ростове-на-Дону

Украина хочет усиления консульского присутствия в Ростове-на-Дону с целью защиты украинских граждан, находящихся в тюрьмах Российской Федерации, после того, как Россия выдворила 13 украинских дипломатов.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сказала 5 апреля в эфире телеканала ”5 канал”.

”Мы будем подавать свои предложения относительно того, чтобы направить все же консулов в Ростов. Мы понимаем, что у нас есть необходимость в том, чтобы наши консулы присутствовали в Ростове”, - сказала вице-премьер-министр.

”Из-за того, что 5 из них были высланы из Российской Федерации, для нас важно защищать наших граждан, которые находятся сегодня или в тюрьмах Российской Федерации, или просто находятся на территории Российской Федерации, и поэтому для нас необходимо подать свои предложения. Будет ли это обмен, я абсолютно не воспринимаю это такой возможностью как обмен - замену дипломатов на одних или на других в таком же количестве, как они были высланы”, - сказала Климпуш-Цинцадзе.

При этом, она сказала, что можно только подозревать, каким может быть ответ РФ на это предложение, но ”до процесса принятия окончательного решения должна произойти полная оценка того, возможно это, или это невозможно”.

”Мы будем действовать все равно во взаимодействии, сотрудничестве и согласовании с партнерами однозначно. Поэтому это не будет какой-то отдельный, один шаг Украины, которая самостоятельно будет решать эти вопросы напрямую только непосредственно в двустороннем режиме с Российской Федерацией”, - заявила вице-премьер.

”Мы присоединились к единым действиям стран западной цивилизации относительно высылки так называемых дипломатов Российской Федерации, а по сути шпионов, которые находились и на территории также и нашей страны, и поэтому это не просто шаг, оторванный от реалий широкого международного контекста, и мы и дальше будем действовать в более широком международном контексте”, - пояснила вице-премьер.

Как сообщалось, 30 марта МИД РФ заявил об объявлении персонами «нон грата» дипломатов из 23 стран, включая Украину. РФ сообщила, что 13 украинских дипломатов должны были покинуть ее территорию в течение 48 часов. Тогда в МИД Украины заявили, что решение РФ о выдворении 13 украинских дипломатов существенно не повлияет на защиту украинских политзаключенных в России.

Ранее ряд стран, включая Украину, приняли решение выдворить российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выслала 23 британских дипломатов.

В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.

Кроме того, Франция, Германия, Польша, Канада выдворили по 4 российских дипломата, Литва, Чехия, Молдова - по 3, Нидерланды, Дания, Албания, Италия, Испания, Австралия - по 2, Румыния, Эстония, Латвия, Хорватия, Швеция, Македония, Норвегия, Венгрия, Финляндия, Бельгия и Ирландия - по 1.