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Лавров: Украине невыгодно выходить из СНГ

Сергей Лавров
20:00 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Глава российского МИД уверен, что шаги Киева по разрыву сотрудничества с СНГ невыгодны для Украины.

Киеву невыгодно игнорировать сотрудничество в рамках СНГ. Такое мнение по итогам заседания СМИД СНГ озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"То, что Украина существенно теряет от игнорирования возможностей СНГ, - это факт", - сказал он журналистам в Минске. По его словам, все остальные страны Содружества заинтересованы в том, чтобы Украина сотрудничала с соседними государствами по двусторонним каналам и в рамках СНГ.

"Я думаю, что в Киеве эту позицию хорошо знают. Но, видимо, они заняты чем-то более важным, чем забота о развитии собственной экономики, социальной сферы и интересы своих граждан", - отметил С. Лавров. Комментируя заявления Украины о намерении выйти из СНГ, российский министр заявил, что "вопрос надо адресовать к Киеву". В прошлом году правительство приняло решение о прекращении для Украины некоторых решений Совета глав правительств СНГ.

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Новости Украины, Киев, Разрыв, Россия, Сергей Лавров, СНГ, Сотрудничество, Украина.
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