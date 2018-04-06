Лавров: Украине невыгодно выходить из СНГ

Киеву невыгодно игнорировать сотрудничество в рамках СНГ. Такое мнение по итогам заседания СМИД СНГ озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"То, что Украина существенно теряет от игнорирования возможностей СНГ, - это факт", - сказал он журналистам в Минске. По его словам, все остальные страны Содружества заинтересованы в том, чтобы Украина сотрудничала с соседними государствами по двусторонним каналам и в рамках СНГ.

"Я думаю, что в Киеве эту позицию хорошо знают. Но, видимо, они заняты чем-то более важным, чем забота о развитии собственной экономики, социальной сферы и интересы своих граждан", - отметил С. Лавров. Комментируя заявления Украины о намерении выйти из СНГ, российский министр заявил, что "вопрос надо адресовать к Киеву". В прошлом году правительство приняло решение о прекращении для Украины некоторых решений Совета глав правительств СНГ.