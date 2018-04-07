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СМИ: Частная авиакомпания переправляет российских бойцов в Сирию

Cham Wings
00:09 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Авиакомпании Cham Wings по прежнему задействована в транспортировке российских военных в Сирию.

Несмотря на введенные США санкции против сирийской авиакомпании Cham Wings в 2016 году, она продолжает быть задействована в схемах по переправке российских контрактников на войну в Сирию.

Об этом говорится в журналистском расследовании информагентства Reuters, опубликованном в пятницу.

"Обслуживает рейсы в Ростов частная сирийская авиакомпания Cham Wings. США включили ее в санкционный список в 2016 году за предполагаемую доставку про-асадовских бойцов в Сирию и помощь сирийской военной разведке в доставке оружия и снаряжения", - говорится в публикации.

Самолеты Cham Wings прилетают в Ростов преимущественно ночью и улетают ранним утром, когда в аэропорту почти нет других пассажиров. Открытой информации об этих рейсах и расписания полетов нет, как нет и возможности приобрести авиабилеты из Ростова в Дамаск или Латакию, где расположилась основная российская военная авиабаза в Сирии.

За 14 месяцев, начиная с 5 января 2017 года, был обнаружен 51 полет самолетов Cham Wings из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно. Каждый раз для этого использовались лайнеры Airbus A320, которые могут перевозить до 180 пассажиров.

"Обнаруженная Reuters схема поставок самолетов на Ближний Восток показала брешь в санкциях США, которые должны были ограничить возможности Асада и его союзников из иранского Корпуса стражей исламской революции и группировки “Хезболла” получать бойцов и технику, необходимую для военной кампании", - подчеркивается в публикации.

Кроме того, это дает представление о том, как доставляются в Сирию частные российские военные контрактники, существование которых власти РФ не признают. "Россия говорит, что ее участие в конфликте в Сирии было ограничено воздушными ударами, обучением сирийских войск и небольшим количеством спецназа", - подчеркивается в расследовании.

По сообщениям российских властей, с момента начала операции в Сирии в сентябре 2015 года, там погибли 44 военнослужащих. Согласно оценке Reuters, основанной на опросах семей и друзей погибших, а также местных чиновников, только с января по август 2017 года в Сирии погибли не менее 40 частных контрактников.

 

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Новости Украины, Cham Wings, Новости мира, Россия, Санкции, Сирия, США.
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