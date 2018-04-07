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В МИД ожидают от Порошенко и Меркель решений о миротворцах на Донбассе

Петр Порошенко и Ангела Меркель
10:55 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Петр Порошенко и Ангела Меркель должны согласовать четкие шаги с целью развертывания миротворцев на Донбассе.

Встреча президента Украины Петра Порошенко с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель должна помочь согласованию четких шагов с целью развертывания миротворческих сил Организации Объединенных Наций на востоке Украины.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал в эфире телеканала "Интер".

В частности, его спросили, чего он ожидает от встречи Меркель и Порошенко в рамках визита главы Украинского государства в ФРГ 9-10 апреля.

"Я ожидаю первое - четкого согласования тактики, как продвигаем миротворцев, именно очень четких шагов", - сказал глава МИД.

В связи с этим дипломат подчеркнул, что этот вопрос уже был согласован с французской стороной во время недавнего визита министра Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана.

"Следующий шаг - это согласование с американцами. У нас есть общая концепция. Сейчас должна быть именно совместная тактика", - сказал Климкин.

Также его спросили, есть ли четкое понимание, когда идея по миротворцам превратится в конкретное решение.

Конкретным решением, по словам Климкина, станет принятие соответствующей резолюции на заседании Совета безопасности ООН.

"Есть ли 100-процентная гарантия, что Россия его выполнит так как есть? Давайте посмотрим, что делает Россия. Поэтому то давление, которое сегодня строится, это и есть та самая гарантия", - сказал дипломат.

"Сейчас у нас есть общая позиция - Германия, Франция, Соединенные Штаты. После этих контактов высокого уровня, будем очень давить на Россию, с тем, чтобы это реализовалось, и должны это сделать как толчок для того, чтобы это началось. Если она будет дожиматься - тогда у нас есть шанс, и я в это верю ", - подчеркнул глава МИД.

Климкин отметил, что визит Порошенко в Германию на следующей неделе - это только первый шаг.

"Будет очень много контактов на высшем уровне. И Меркель, и Макрон будут говорить с Трампом. Будем встречаться в двустороннем, трехстороннем формате, и строить это давление, но обязательно координировать и тактику, и стратегию", - сказал Климкин.

Кроме того, он отметил, что в повестке дня находятся и многие другие вопросы, среди которых деоккупация Крыма.

"А эти турбины Siemens - где должны дожать, а присутствие немецкого бизнеса, а "Северный поток" - где должны очень многое сделать, и каждый европейский проект должен соответствовать европейским правилам", - сказал Климкин.

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Новости Украины, Германия, Донбасс, МИД Украины, Миротворцы ООН, ООН, Павел Климкин, Петр Порошенко.
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