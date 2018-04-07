Климкин поделился впечатлением от нового советника Трампа

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин охарактеризовал главные черты нового советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

Об этом украинский дипломат сказал в эфире телеканала "Интер".

"Я с ним общался много раз", - сообщил Климкин.

"Во-первых - это фантастический, профессиональный и опытный человек. Во-вторых, что еще важнее - очень решительный человек. Третье - он понимает, что наша борьба - она принципиально важна для демократического мира. И четвертое, что он понимает, что с Россией можно говорить только с позиции скоординированной силы", - сказал Климкин.

Как сообщалось, 23 марта президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назначил Джона Болтона на должность своего советника по национальной безопасности. 9 апреля состоится официальная церемония передачи полномочий от предыдущего советника по нацбезопасности Герберта Макмастера к Джону Болтону.