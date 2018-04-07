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Сыроид: Закон о нацбезопасности это пустота

Верховная Рада
19:57 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: Заместитель председателя Верховной Рады считает законопроект гибридом, который больше угроза, чем безопасность.

Почти два года законопроект о национальной безопасности кочевал между секретариатом СНБО, Министерством обороны, Генеральным штабом и администрацией президента. Как результат — у нас очередной гибрид, не имеющий ничего общего ни с НАТО, ни с национальной безопасностью, и являющийся наилучшим образцом неосоветской, то бишь российской, школы нормопроектирования.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Оксана Сыроид, заместитель председателя Верховной Рады Украины. По ее словам, безоговорочного признания заслуживает мастерство субъекта законодательной инициативы лишь в одном — способности выложить пустоту на тридцати пяти страницах. Поскольку те жиденькие нормы, которые несут содержательную нагрузку, является, скорее, угрозой, чем безопасностью.

"Пустота — в разделе, посвященном демократическому гражданскому контролю. Гражданский контроль над сектором безопасности и обороны, несмотря на сложное название, означает очень простые вещи", — отмечает политик.

По мнению зампреда Рады, общество через парламентариев, которых оно избрало, должно контролировать: "1) как тратятся на безопасность и оборону деньги налогоплательщиков (оборонный бюджет); 2) как живет и работает солдат (боеспособность армии); 3) не будет ли военный, человек с оружием, безосновательно ограничивать права гражданского населения (введение военного положения); 4) защищены ли солдаты в условиях боевых действий (применение вооруженных сил)".

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Новости Украины, Верховная Рада, Закон о нацбезопасности, Законопроект, Оксана Сыроид, Украина.
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