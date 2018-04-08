Президент посетил Пасхальные богослужения

В Пасхальную ночь Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко и детьми принял участие в праздничных богослужениях в нескольких храмах Киева. Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Во Владимирском кафедральном соборе президентская семья вместе с Патриархом Киевским и всей Руси-Украины Филаретом, настоятелем храма протоиереем Борисом и верующими прошла Крестным ходом. По завершению состоялось Пасхальное богослужение, которое провел предстоятель УПЦ-КП, сказано в сообщении. Глава государства с семьей также посетил Монастырь Святого Василия Великого Украинской греко-католической церкви, где принял участие в торжественной Пасхальной Святой Литургии. После этого Президент присоединился к праздничной литургии прихожан Святой Успенской Киево-Печерской Лавры, где в Трапезной церкви службу отправил предстоятель Украинской православной церкви (МП) митрополит Онуфрий. Во всех святынях Петр Порошенко поздравил верующих с праздником Пасхи и Воскресением Христовым.

Кроме того, Президент написал на своей странице в Facebook: "Нынешняя Пасха - это особый день. Ибо вместе с ним приходит и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади. Давайте сегодня вместе помолимся за наших защитников и мир для нашей Украины".