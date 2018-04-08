Вера Савченко выложила оригинальное поздравление с Пасхой

Сестра арестованного народного депутата Надежды Савченко Вера Савченко разместила на своей странице в Facebook фото с предметами, похожими на гранаты, которые разрисованы под писанки и выложены в пасхальной корзине.

"Пусть 30 сребреников в кармане не мешают бряцанием по "душе", - подписала фото В.Савченко. 23 марта Надежда Савченко объявила голодовку.

Напомним, Верховная Рада лишила Н. Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В ВР Н. Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Ю. Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Н. Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.