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Вера Савченко выложила оригинальное поздравление с Пасхой

Вера Савченко
10:54 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: На своей странице в Фейсбук сестра Надежды Савченко разместила фото гранат, раскрашенных под пасхальные яйца.

Сестра арестованного народного депутата Надежды Савченко Вера Савченко разместила на своей странице в Facebook фото с предметами, похожими на гранаты, которые разрисованы под писанки и выложены в пасхальной корзине.

"Пусть 30 сребреников в кармане не мешают бряцанием по "душе", - подписала фото В.Савченко. 23 марта Надежда Савченко объявила голодовку.

Напомним, Верховная Рада лишила Н. Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В ВР Н. Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Ю. Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Н. Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

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Новости Украины, Вера Савченко, Гранаты, Надежда Савченко, Пасха, Поздравление.
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