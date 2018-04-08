Климкин назвал химатаку в Сирии преступлением против человечности
Новости Украины: Павле Климкин заявил, что использование химического оружия в Сирии - еще одно преступление против человечности, за которое нужно отвечать.
За преступление против человечности, которым могут признать химическую атаку в Сирии, должны понести ответственность и преступники, и те, кто их поддерживает.
Об этом написал в Twitter Павел Климкин.
"Если информация о химической атаке в Сирии подтвердится, это является очередным преступлением против человечности. ... Еще одно вето России на резолюцию СБ ООН относительно химического оружия в Сирии станет таким же вето по MH17", - заявил он.
Как сообщалось, 7 апреля во время атаки войск режима Башара Асада в районе Восточная Гута вблизи столицы Дамаска было применено химическое оружие.
По данным благотворительной организации "Белые шлемы", погибли по меньшей мере 150 человек и еще больше тысячи получили ранения.
В США заявили о необходимости привлечь к ответственности Россию как союзницу Асада, если эти сообщения подтвердятся.
преступление против человечности--это существование россии