Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Пасхальное перемирие": боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ "Пасхальное перемирие": боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ
Новости: Климкин назвал химатаку в Сирии преступлением против человечности Климкин назвал химатаку в Сирии преступлением против человечности
Новости: Бывшая теща едва не застрелила Шовковского (Видео) Бывшая теща едва не застрелила Шовковского (Видео)
Новости: Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки для родных и близких Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки для родных и близких
X

Климкин назвал химатаку в Сирии преступлением против человечности

Павел Климкин
16:51 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: mfa.gov.ua

Новости Украины: Павле Климкин заявил, что использование химического оружия в Сирии - еще одно преступление против человечности, за которое нужно отвечать.

За преступление против человечности, которым могут признать химическую атаку в Сирии, должны понести ответственность и преступники, и те, кто их поддерживает.

Об этом написал в Twitter Павел Климкин.

"Если информация о химической атаке в Сирии подтвердится, это является очередным преступлением против человечности. ... Еще одно вето России на резолюцию СБ ООН относительно химического оружия в Сирии станет таким же вето по MH17", - заявил он.

Как сообщалось, 7 апреля во время атаки войск режима Башара Асада в районе Восточная Гута вблизи столицы Дамаска было применено химическое оружие.

По данным благотворительной организации "Белые шлемы", погибли по меньшей мере 150 человек и еще больше тысячи получили ранения.

В США заявили о необходимости привлечь к ответственности Россию как союзницу Асада, если эти сообщения подтвердятся.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Восточная Гута, Павел Климкин, Сирия, Химическое оружие.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.
1 Комментарий
  • дональд 08.04.2018 17:27

    преступление против человечности--это существование россии

    ответить
    Нравится 0 Не нравится 0
Показать комментарии

Политические новости Украины

Гройсман предлагает ужесточить закон о защите бизнеса от "маски-шоу" Климкин поделился впечатлением от нового советника Трампа В МИД ожидают от Порошенко и Меркель решений о миротворцах на Донбассе

Последние новости

В праздничный день нельзя грустить: вечерние анекдоты 8 апреля ПСЖ нацелился на главную звезду "Ливерпуля" Удивительные прически женщин из племен Анголы (Фото)
Сегодня читают
01 Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки и душевные пожелания в стихах и прозе
02 Полезные продукты, которые помогут избавиться от тромбов в сосудах
03 Медики назвали несколько способов, как избавиться от герпеса за один день
04 Вера Савченко выложила оригинальное поздравление с Пасхой
05 Секреты долголетия: исследовали рассказали, что нужно есть, чтобы жить долго
Новости сегодня
17:54 Стало известно, сколько заработал Нурмагомедов за чемпионский бой с Яквинтой
17:53 В Ровенской области произошло ДТП с мотоциклом
17:46 Маленький деревянный домик у озера в США (Фото)
17:36 Стали известны все участники плей-офф НХЛ
17:27 В Голливуде распалась еще одна звездная пара
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Экс-президент Бразилии сдался властям Экс-президент Бразилии сдался властям
Новости: Минздрав предупредил о воздержании в праздники Минздрав предупредил о воздержании в праздники
Новости: Прогноз погоды на 9 апреля: в Украине будет тепло и без осадков Прогноз погоды на 9 апреля: тепло и без осадков
Новости: Пасха 2018: лучшие смс-поздравления и открытки Пасха 2018: лучшие смс-поздравления и открытки
Добавить комментарий
1