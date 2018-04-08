Климкин назвал химатаку в Сирии преступлением против человечности

За преступление против человечности, которым могут признать химическую атаку в Сирии, должны понести ответственность и преступники, и те, кто их поддерживает.

Об этом написал в Twitter Павел Климкин.

"Если информация о химической атаке в Сирии подтвердится, это является очередным преступлением против человечности. ... Еще одно вето России на резолюцию СБ ООН относительно химического оружия в Сирии станет таким же вето по MH17", - заявил он.

Как сообщалось, 7 апреля во время атаки войск режима Башара Асада в районе Восточная Гута вблизи столицы Дамаска было применено химическое оружие.

По данным благотворительной организации "Белые шлемы", погибли по меньшей мере 150 человек и еще больше тысячи получили ранения.

В США заявили о необходимости привлечь к ответственности Россию как союзницу Асада, если эти сообщения подтвердятся.