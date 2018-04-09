СМИ сообщают о причастности российского военного "Хмурого" к катастрофе MH17
Новости Украины: Настоящее имя военного – Сергей Дубинский, он полковник Главного разведывательного управления Генштаба РФ.
Журналистам удалось получить новые данные о причастности российского военного Сергея Дубинского к катастрофе малайзийского «Боинга» рейса MH17 летом 2014 года, унесшей жизни 298 человек.
Об этом говорится в новом материале «Донбасс.Реалии».
Международная следственная группа и украинские правоохранительные органы пока не называют имен людей, причастных к теракту против MH17. В то же время, журналисты и международные исследовательские организации идентифицировали как минимум одного из фигурантов этого дела. Речь идет о российском военном Сергее Дубинском.
Радиоперехват СБУ, видео очевидцев, выводы Международной следственной группы – все это помогло «Донбасс.Реалии» в точности воссоздать маршрут российской зенитно-ракетной установки «Бук». Собранные журналистами видеодоказательства позволяют утверждать, что комплекс перемещался по контролируемой боевиками территории в сторону поселка Первомайский, откуда и был произведен выстрел, убивший 298 человек на борту Боинга. В отчете следователей детально представлены перехват разговоров участников теракта.
Человек, который дает указания о транспортировке «Бука», на записях СБУ появляется под позывным «Хмурый».
Одним из первых в своем расследовании его идентифицировал руководитель общественной организации «Европространство» Олег Батурин.