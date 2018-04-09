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СМИ сообщают о причастности российского военного "Хмурого" к катастрофе MH17

Сергей Дубинский ("Хмурый")
07:11 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: bellingcat.com

Новости Украины: Настоящее имя военного – Сергей Дубинский, он полковник Главного разведывательного управления Генштаба РФ.

Журналистам удалось получить новые данные о причастности российского военного Сергея Дубинского к катастрофе малайзийского «Боинга» рейса MH17 летом 2014 года, унесшей жизни 298 человек.

Об этом говорится в новом материале «Донбасс.Реалии».

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Международная следственная группа и украинские правоохранительные органы пока не называют имен людей, причастных к теракту против MH17. В то же время, журналисты и международные исследовательские организации идентифицировали как минимум одного из фигурантов этого дела. Речь идет о российском военном Сергее Дубинском.

Радиоперехват СБУ, видео очевидцев, выводы Международной следственной группы – все это помогло «Донбасс.Реалии» в точности воссоздать маршрут российской зенитно-ракетной установки «Бук». Собранные журналистами видеодоказательства позволяют утверждать, что комплекс перемещался по контролируемой боевиками территории в сторону поселка Первомайский, откуда и был произведен выстрел, убивший 298 человек на борту Боинга. В отчете следователей детально представлены перехват разговоров участников теракта.

Человек, который дает указания о транспортировке «Бука», на записях СБУ появляется под позывным «Хмурый».

Одним из первых в своем расследовании его идентифицировал руководитель общественной организации «Европространство» Олег Батурин.

 

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Все по теме:

Новости Украины, "Хмурый", Бук, Война на Донбассе, Донбасс, Крушение, Малазийский самолет, МН17, Ракетная установка, РФ, Сергей Дубинский.
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