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Встреча министров стран G7 впервые состоится с участием Украины

Флаги ЕС и стран Большой семерки
14:20 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости Украины: Украину впервые пригласили на встречу министров иностранных дел G7.

Министра иностранных дел Украины впервые пригласили на встречу глав МИД стран Большой семерки, которая начнется 22 апреля в Торонто.

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

По словам дипломата, впервые в истории Украина будет присутствовать на полноценном, плановом мероприятии стран Большой семерки.

Посол подтвердил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин получил приглашение на встречу от своей коллеги, канадского министра Христи Фриланд.

"Пришло время серьезных, стратегических решений по Украине, России и относительно того, как развернуть мир лицом к миру и международной повестки. Мы рады, что Украина сможет присоединиться к тяжелому, но критически необходимому разговору, и рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения", - сообщил посол в комментарии.

Шевченко отметил, что Украина благодарна Канаде как стране, председательствующей в G7, за эту инициативу.

"Мы видим в этом приглашении общую волю всех наших друзей в странах Большой семерки", - добавил дипломат.

Украина надеется, что этот разговор будет продолжен на предстоящем саммите лидеров G7, который пройдет в июне в канадском регионе Шарлевуа, отметил Шевченко.

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Новости Украины, Большая семерка, МИД Украины, Павел Климкин, Посол Украины в Канаде, Украина, Христя Фриланд.
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