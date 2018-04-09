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Жебривский: Выплату пенсий на Донбассе может делать Красный Крест

Красный Крест
17:57 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: МКК может получить от Украины полномочия на выплату пенсий на территории Донбасса.

Украина может предоставить Красному Кресту полномочия выплачивать пенсии пенсионерам оккупированного Донбасса. Об этом в интервью Deutsch Welle сказал губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

"Я недавно встречался с представителями Красного Креста. ... Если Красный Крест возьмет обязательство выплачивать на территории, временно оккупированной Россией, пенсии и будет видеть, кому платит, то украинское правительство, я думаю, не будет возражать. Пока механизмов, как без идентификации проводить выплаты, мы не смогли ни с донорами, ни с кем отработать ", - сказал П. Жебривский. По его словам, среди зарегистрированных 3,3 миллиона пенсионеров - внутренне перемещенных лиц лишь около 200-250 тысяч постоянно проживающих на подконтрольной Украине территории. Больше всего жалоб поступает из-за того, что такие пенсионеры должны приезжать один-два раза в полгода в отделение "Ощадбанка", чтобы проходить идентификацию. В противном случае выплата пенсии может быть заблокирована. П. Жебривский отметил, что такая идентификация необходима именно для того, чтобы пенсия начислялась настоящим получателям.

"На этой территории украинских банков нет. Государство Украина сохраняет свои обязательства платить пенсии, но хочет видеть, кому платит, что выплата идет именно тому человеку. Жив этот человек или нет. Банковская карточка у этого человека, или отобрали боевики, или простите меня, сын-алкоголик, который вместо родителей получает пенсию, и оставляет стариков без средств к существованию!" - сказал П. Жебривский. Он отметил, что особенно критическая ситуация сложилась с теми пенсионерами на неподконтрольных территориях, которые не имеют возможности самостоятельно передвигаться и соответственно приехать на контролируемую территорию для прохождения идентификации. Многие люди из-за боязни также боятся это делать. По его словам, "в Донецкой области это где-то 300-350 тысяч человек, которые по разным причинам пока не получают украинские пенсии".

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Новости Украины, Выплаты, Донбасс, Красный Крест, Павел Жебривский, Пенсии.
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