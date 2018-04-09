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Порошенко встретился с Вселенским Патриархом

Петр Порошенко и Варфоломей I
20:01 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Варфоломей I отметил президентский призыв к миру во время Пасхального обращения и сказал, что тоже молится за мир в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Турцию провел встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем I, во время которой святой отец поздравил украинский народ с праздником Пасхи. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Мы молимся за мир в Украине", - сказал Патриарх. В свою очередь, украинский президент отметил символичность такой встречи. "Символично, что наша встреча проходит в эти праздничные дни, когда миллионы украинцев идут в Церковь. Для меня большая честь приветствовать Вас словами "Христос Воскрес!", - сказал глава государства. Кроме того, П. Порошенко рассказал о своей поездке в Мариуполь и Волноваху накануне Пасхи, где людям нужен мир и прекращение российской агрессии.

Патриарх Варфоломей I поблагодарил П. Порошенко за его миротворчество, в частности за призыв к миру во время его Пасхального обращения. Президент Украины также отметил важность введения Единой Поместной Православной Церкви в Украине.

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Новости Украины, Варфоломей I, Патриарх, Петр Порошенко, Турция, Украина.
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