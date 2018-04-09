Порошенко встретился с Вселенским Патриархом

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Турцию провел встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем I, во время которой святой отец поздравил украинский народ с праздником Пасхи. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Мы молимся за мир в Украине", - сказал Патриарх. В свою очередь, украинский президент отметил символичность такой встречи. "Символично, что наша встреча проходит в эти праздничные дни, когда миллионы украинцев идут в Церковь. Для меня большая честь приветствовать Вас словами "Христос Воскрес!", - сказал глава государства. Кроме того, П. Порошенко рассказал о своей поездке в Мариуполь и Волноваху накануне Пасхи, где людям нужен мир и прекращение российской агрессии.

Патриарх Варфоломей I поблагодарил П. Порошенко за его миротворчество, в частности за призыв к миру во время его Пасхального обращения. Президент Украины также отметил важность введения Единой Поместной Православной Церкви в Украине.