Кремль рассказал о беседе Путина с Меркель

В Кремле заявили, что президент Российской Федерации Владимир Путин и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили возможное "учреждение миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ" на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе российского президента по итогам телефонного разговора двух глав государств. При этом в Кремле назвали российское вторжение на Донбасс "ситуацией на юго-востоке Украины", решение которой возможно с учётом "безальтернативности минского комплекса мер, как основы мирного разрешения кризиса". Кроме этого, отмечена, в частности, важность соблюдения сторонами конфликта пасхального перемирия, выражена готовность и в дальнейшем оказывать содействие работе специальной миссии ОБСЕ по мониторингу обстановки на линии соприкосновения.

"Затронута проблематика, связанная с возможным учреждением миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ", - говорится в сообщении. Кроме этого, подчёркнута целесообразность продолжения усилий, направленных на обеспечение обмена заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех". Также сообщается, что В. Путин и Ангела Меркель условились продолжить совместную работу по урегулированию кризиса в «нормандском формате».