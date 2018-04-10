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Путин и Меркель обсудили миротворцев по охране ОБСЕ на Донбассе

Владимир Путин и Ангела Меркель
08:42 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости Украины: В Кремле заявили, что Путин и Меркель говорили о миротворцах для охраны наблюдателей ОБСЕ.

В Кремле по итогам телефонного разговора канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина заявили, что оба лидера обсудили "возможно создание миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ".

Соответствующее сообщение размещено на сайте Кремля.

"Затронута проблематика, связанная с возможным учреждением миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ", - заявили в Кремле.

Отметим, пресс-служба Ангелы Меркель также сообщила, что лидеры обсудили вопросы миротворческой миссии на Донбассе, однако не конкретизировала деталей.

Напомним, Украина и ее западные союзники предлагают полномасштабную миссию ООН, которая будет находиться на всей оккупированной территории Донбасса, включая границу с Россией, и гарантировать безопасность в целом, а не только для наблюдателей ОБСЕ, а также возьмет под контроль склады вооружения российских гибридных сил на оккупированной территории, будет контролировать разоружения незаконных вооруженных формирований и т.п.

Во время консультаций в ООН Россия отвергла практически все важные положения, которые позволяют создать эффективную миссию. Россия заявляет, что прийти к компромиссу в вопросе размещения миротворцев на Донбассе можно только через диалог с представителями непризнанных республик Донбасса.

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Новости Украины, Ангела Меркель, Владимир Путин, Донбасс, Кремль, РФ, Украина.
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