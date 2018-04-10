Польша продолжит поддерживать Украину в конфликте с РФ

Глава польского МИД Яцек Чапутович заявил, что Польша, будучи непостоянным членом Совбеза ООН, продолжит работать над решением российско-украинского конфликта.

Об этом он сказал в интервью изданию Obserwator.

"Польша будет продолжать работать над тем, чтобы прекратить российско-украинский конфликт. Мы хотим восстановить уважение России к международному праву", - отметил министр иностранных дел Польши.

Он заявил, что создание миротворческой миссии ООН на Донбассе с согласия Киева может помочь восстановить мир и территориальную целостность Украины.

Чапутович отметил, что поляки непосредственно участвуют в стабилизации ситуации на фронте, ведь Польша является вторым по величине участником Специальной миссии наблюдения ОБСЕ в Украине среди стран ЕС.

"Мы намерены продолжать эту деятельность, и мы хотим увеличить свое присутствие в миссии", - добавил Чапутович.