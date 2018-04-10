Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Доходы госбюджета Украины: Кабмин выручил почти миллион на аукционах Доходы госбюджета Украины: Кабмин выручил почти миллион на аукционах
Новости: В Польше напомнили о наиболее острой проблеме с Украиной В Польше напомнили о наиболее острой проблеме с Украиной
Новости: Как украинские спортсмены отметили Пасху Как украинские спортсмены отметили Пасху
Новости: В Гизе найдена загадочная лестница, ведущая под землю В Гизе найдена загадочная лестница, ведущая под землю
X

В Польше напомнили о наиболее острой проблеме с Украиной

Правительство Польши
10:35 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости Украины: Глава МИД Польши заверил, что Варшава стремится к сотрудничеству с Киевом.

В Польше настаивают, что Варшава придает большое значение исторической памяти, но одновременно стремится к сотрудничеству с Украиной.

Об этом глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил в интервью изданию Obserwator.

Польша продолжит поддерживать Украину в конфликте с РФ
Польша продолжит поддерживать Украину в конфликте с РФЧитать полностью

"Польша и Украина – очень близкие соседи, хотя существуют различия относительно исторической памяти и толкования мучительных событий Второй мировой войны, особенно волынского преступления. Мы уделяем большое внимание исторической истине и памяти жертв, но в то же время хотим сотрудничать", - отметил Чапутович.

Глава польской дипломатии напомнил, что Варшава добивается решения наиболее острой проблемы – отмены моратория на поиск и эксгумацию останков поляков на территории Украины.

"Мы надеемся, что проблема вскоре будет решена, и переговоры будут способствовать дальнейшему развитию нашего стратегического партнерства с Украиной", - добавил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, МИД Польши, Польша, Сотрудничество Украины и Польши, Украина, Яцек Чапутович.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Порошенко прибыл в Германию Фриланд поздравила украинцев с Пасхой Порошенко встретился с Вселенским Патриархом

Последние новости

На Львовщине за ночь три человека попали под поезд ЛеБрон Джеймс установил очередной рекорд НБА Польша продолжит поддерживать Украину в конфликте с РФ
Сегодня читают
01 В Турции на дне озера обнаружили огромный загадочный замок
02 Археологи обнаружили руины загадочного храма в африканской пустыне
03 Журналист сломал ногу, пытаясь повторить шедевральный гол Роналду (Видео)
04 Святослав Вакарчук поделился впечатлениями от прогулки в Киеве
05 Медики подсказали простой способ очищения организма
Новости сегодня
10:48 Восьмой сезон "Игры престолов" побил собственный рекорд по съемках
10:47 Porsche: 20 удивительных фактов о культовом автомобиле
10:32 В купальнике и шубе: Регина Тодоренко объявила о выходе нового клипа
10:29 "Рома" - "Барселона": где смотреть матч Лиги чемпионов
10:26 Художница создает необычные картины губной помадой и поцелуями (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Польше назвали причину Смоленской катастрофы Польша назвала причину Смоленской катастрофы
Новости: ГСЧС предупреждает об лавинах и половодьях ГСЧС предупреждает об лавинах и половодьях
Новости: Британия и Франция РФ в химической атаке в Сирии Россию обвинили в химической атаке в Сирии
Новости: Светлая седмица: что можно и нельзя делать в первую неделю после Пасхи Светлая седмица: что можно и нельзя делать в первую неделю после Пасхи
Добавить комментарий
0