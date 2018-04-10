В Польше напомнили о наиболее острой проблеме с Украиной

В Польше настаивают, что Варшава придает большое значение исторической памяти, но одновременно стремится к сотрудничеству с Украиной.

Об этом глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил в интервью изданию Obserwator.

"Польша и Украина – очень близкие соседи, хотя существуют различия относительно исторической памяти и толкования мучительных событий Второй мировой войны, особенно волынского преступления. Мы уделяем большое внимание исторической истине и памяти жертв, но в то же время хотим сотрудничать", - отметил Чапутович.

Глава польской дипломатии напомнил, что Варшава добивается решения наиболее острой проблемы – отмены моратория на поиск и эксгумацию останков поляков на территории Украины.

"Мы надеемся, что проблема вскоре будет решена, и переговоры будут способствовать дальнейшему развитию нашего стратегического партнерства с Украиной", - добавил он.