Визит Порошенко в Германию: Президент проводит переговоры с главой МИД
Новости Украины: Петр Порошенко и глава МИД Германии Хайко Маас проводят переговоры.
Официальный визит президента Украины Петра Порошенко в Германию начался со встречи с министром иностранных дел этой страны Хайко Маасом, сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.
"Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом", - написал С.Цеголко во вторник в своем микроблоге в Твиттере.
#Президент #Порошенко проводить переговори з Міністром закордонних справ #Німеччина Гайко Маасом. pic.twitter.com/Oi0Bk7kyXs
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 10 апреля 2018 г.
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Как сообщалось, П.Порошенко с 10 апреля по приглашению федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель находится с официальным визитом в Германии. Запланированы двусторонние переговоры с А.Меркель, федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и министром иностранных дел Х.Маасом.