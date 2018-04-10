Визит Порошенко в Германию: Президент проводит переговоры с главой МИД

Официальный визит президента Украины Петра Порошенко в Германию начался со встречи с министром иностранных дел этой страны Хайко Маасом, сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.

"Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом", - написал С.Цеголко во вторник в своем микроблоге в Твиттере.

Как сообщалось, П.Порошенко с 10 апреля по приглашению федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель находится с официальным визитом в Германии. Запланированы двусторонние переговоры с А.Меркель, федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и министром иностранных дел Х.Маасом.