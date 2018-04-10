Кабмин утвердил политику касательно оккупированного Крыма

Кабинет министров Украины распоряжением №218 от 28 марта утвердил план мер, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополь.

В частности, план предусматривает подготовку законопроекта по определению правового статуса лиц, пропавших без вести и погибших в результате действий РФ, а также разработку предложений по созданию механизма правовой защиты и поддержки семей граждан Украины, пропавших без вести или погибших на временно оккупированной территории в результате действий РФ.

Также, согласно плану, в четвертом квартале текущего года должны быть созданы центры предоставления административных услуг в зонах сервисного обслуживания перед контрольными пунктами въезда/выезда в Херсонской области с целью упрощения доступа к административным услугам гражданам Украины, проживающим на оккупированной территории.

Среди прочего, профильным органам поручено разработать и представить на рассмотрение правительства предложения о внесении изменений в акты законодательства относительно усовершенствования порядка перемещения личных вещей, товаров (грузов) и физических лиц через контрольные пункты въезда/выезда.

Также поручено представить предложения по усовершенствованию процедуры оформления документов о рождении и о смерти на временно оккупированной территории, документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, и документов, удостоверяющих личность и подтверждающих специальный статус, лицам, проживающим на временно оккупированной территории.

Кроме того, документ предусматривает разработку ряда проектов нормативных актов по улучшению доступа граждан с оккупированных территорий к образованию, средствам массовой информации, культурным и спортивным мероприятиям, а также услугам здравоохранения.

В частности, разработка предложений по созданию механизма предоставления льготных государственных кредитов для получения образования внутренне перемещенным лицам и гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, для обучения в вузах Украины.

Также в третьем квартале текущего года должен быть разработан механизм реагирования на действия иностранных физических и юридических лиц, которые могут быть расценены как признание изменения статуса временно оккупированной территории Крыма.