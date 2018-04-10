Украина скоро введет санкции против российских бизнесменов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины в ближайшее время по его поручению рассмотрит вопрос введения санкций в отношении российских олигархов, которые будут гармонизированы с санкциями США.

"Несколько дней назад я дал поручение Службе безопасности Украины, Кабинету министров и Совету национальной безопасности и обороны, секретарю Совета подготовить соответствующий проект решения, который будет в ближайшие дни вынесен на заседание Совета национальной безопасности и обороны. Санкции будут введены. Они будут максимально гармонизированы с решением правительства США и, безусловно, в состав санкций будет привлечен и господин Дерипаска (российский бизнесмен Олег Дерипаска – ред) и другие", - сказал глава Украинского государства на пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине во вторник, отвечая на вопрос, когда будут введены санкции против российских олигархов, аналогичные санкциям, введенным США.

Он отметил, что санкции будут введены, и они будут максимально гармонизированы с решением правительства Соединенных Штатов.

"И, безусловно, в состав санкций будет привлечен и господин Дерипаска, и другие олигархи, которые на сегодняшний день являются ключевыми участниками российских процессов, в том числе в работе в Крыму, в поставках оружия вооруженным силам Российской Федерации", - добавил президент.