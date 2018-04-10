Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Меркель о Nord Stream 2: Часть газа должна идти через Украину Меркель о Nord Stream 2: Часть газа должна идти через Украину
Новости: Всемирный банк дал неутешительный прогноз по инфляции в Украине Всемирный банк дал неутешительный прогноз по инфляции в Украине
Новости: Шевченко мог продолжить карьеру в Германии Шевченко мог продолжить карьеру в Германии
Новости: Из-за переизбытка мусора Земля формирует вокруг себя кольцо (Видео) Из-за переизбытка мусора Земля формирует вокруг себя кольцо (Видео)
X

Лидеры Украины, Германии и Франции проведут переговоры в Ахене

Петр Порошенко и Ангела Меркель
14:35 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала переговоры с лидерами Украины и Франции в Ахене.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не исключила проведения трехсторонней встречи лидеров Германии, Франции и Украины в Аахене в мае.

Об этом канцлер ФРГ сказала в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

Меркель отметила, что в мае в городе Аахен состоится церемония награждения лауреатов международной премии имени Карла Великого, однако российский президент Владимир Путин не будет присутствовать на мероприятии.

Украина скоро введет санкции против российских бизнесменов
Украина скоро введет санкции против российских бизнесменовЧитать полностью

Вместе с тем церемонию посетят президенты Франции Эммануэль Макрон и Украины Петр Порошенко. Также Меркель подтвердила свое участие в мероприятии.

В связи с этим она обсудила с украинским лидером проведение возможной трехсторонней встречи лидеров ФРГ, Франции и Украины.

”Украинский президент будет в Аахене. Возможно, там будет встреча. Мы об этом говорили”, - сказала Меркель.

”Но это, конечно, не будет ”нормандский формат” в связи с тем, что ”нормандский формат” касается четырех, а российского президента не будет в Аахене, но мы обменяемся втроем мнениями относительно дальнейших шагов, которые будут сделаны, но это нельзя назвать ”нормандским форматом”, - сказала Меркель.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Ангела Меркель, Германия, Петр Порошенко, Франция, Эммануэль Макрон.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Путин и Меркель обсудили миротворцев по охране ОБСЕ на Донбассе В США заинтересовались большим пожертвованием Пинчука в Фонд Трампа Власти Молдовы примут участие в украинском Форуме по безопасности

Последние новости

Вы будете смеяться: забавное детское творчество из школьных тетрадей "Барселона" готова выложить 100 миллионов за нового защитника В прокуратуре Крыма ожидают залог за капитана "Норда"
Сегодня читают
01 Ученые рассказали, куда попадают люди после смерти
02 В Польше напомнили о наиболее острой проблеме с Украиной
03 В Турции на дне озера обнаружили огромный загадочный замок
04 Археологи обнаружили руины загадочного храма в африканской пустыне
05 Медики подсказали простой способ очищения организма
Новости сегодня
15:17 Назван лучший игрок 26-го тура УПЛ
15:13 Акварельные рисунки о чуткой папиной любви к маленькой дочке (Фото)
15:12 Орбан о правительстве Венгрии: Придет много новых людей
15:04 Кэтрин Зета-Джонс появилась на вечеринке в экстравагантном наряде
15:03 Вице-премьер требует жестко реагировать на саботаж медреформы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Польше назвали причину Смоленской катастрофы Польша назвала причину Смоленской катастрофы
Новости: Новоизбранный глава МИД Германии посетит Донбасс Новоизбранный глава МИД Германии посетит Донбасс
Новости: Украина скоро введет санкции против российских бизнесменов Украина готовит санкции против российских олигархов
Новости: Илон Маск показал основную часть межпланетного корабля Илон Маск показал основную часть межпланетного корабля
Добавить комментарий
0