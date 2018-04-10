Порошенко назвал количество военных РФ, которые находятся в украинских тюрьмах

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о 23 военнослужащих РФ, находящихся в местах заключения в Украине.

"23 российских солдата и офицера, которые находятся в украинских тюрьмах - тоже называется "их там нет". Это доказательства присутствия Российской Федерации (военнослужащих РФ на Донбассе – ред.)", - сказал П.Порошенко на совместном брифинге с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине во вторник.

Глава государства отметил, что РФ отказывается признавать участие своих вооруженных сил в агрессии против Украины на Донбассе, причастность к химической атаке в Сирии, к отравлению в британском Солсбери.

"Лозунг "их там нет" больше не проходит нигде в мире, этому никто не верит", - добавил он.

В то же время П.Порошенко заявил, что ожидает от РФ более цивилизованной реакции: признания обвинений, координации и кооперации для того, чтобы не допустить в дальнейшем подобных событий, в том числе вывода российских войск с Донбасса и полной имплементации Минских соглашений.