Меркель о Nord Stream 2: Часть газа должна идти через Украину
Новости Украины: Ангела Меркель заявляет о необходимости сохранить транзит газа через Украину.
Украина не должна утратить статус транзитера при реализации проекта Nord Stream 2, часть газа должна транспортироваться по ее территории.
Об этом заявила Федеральный канцлер Ангела Меркель во время совместного брифинга с Президентом Украины Петром Порошенко.
"Мы разговаривали об этом и, конечно, приняли к сведению мнение Президента Украины по этому вопросу. И мы говорили также с президентом России относительно ситуации с Nord Stream 2 и выразили обеспокоенность Украины. Конечно, речь идет о том, что все равно часть газа будет идти через украинскую территорию. То есть транзит через территорию Украины остается важным", - сказала Меркель.
Она добавила, что нужно также учитывать политический компонент этого вопроса.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию Handelsblatt призвал европейских партнеров присоединиться к управлению украинским транзитным трубопроводом. При этом он назвал Nord Stream 2 "политической взяткой за лояльность к России".
Как известно, в конце марта компания Nord Stream 2, учредителем и единственным акционером которой является "Газпром", получила разрешение на прокладку участка Nord Stream 2 в водах исключительной экономической зоны Германии в Балтийском море. Правительство Финляндии разрешило строительство газопровода в своей эксклюзивной экономической зоне.
Российская компания намерена начать строительство Nord Stream 2 в 2018 году и завершить его к концу 2019 года.
5 апреля 2018 года украинский парламент принял постановление "Об Обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода Nord Stream 2 и монополии Российской Федерации на газовых рынках мира".